إليكم بنك معلومات إسرائيل الاستخباراتية.. تساعد الجيش على تنفيذ الاغتيالات

بعد الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في بيروت ودمشق، كشف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، أهارون حاليفا، أن "عمليات الجيش الإسرائيلي، بكافة أبعادها، تستند إلى معلومات استخباراتية نوعية وغنية، يزودها أمان وتنقذ يومياً".

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وأضاف أن هذه العمليات تؤدي إلى استهداف واسع ضد "أعدائنا" من غزة وحتى إيران، وفي مجمل الجبهات مقابل تحديات معقدة".

وجاءت أقوال حاليفا خلال مراسم تخريج دورة ضباط استخبارات، أمس، ونُشرت اليوم الخميس. ويعتبر حاليفا في إسرائيل المسؤول الأول عن الإخفاق الأمني الذي سمح بشن حركة حماس هجومها الواسع والمفاجئ في جنوب إسرائيل، في 7 تشرين الأول الماضي .



عرب 48