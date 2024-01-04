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عربي-دولي

حادثة مروّعة داخل مدرسة... إطلاق نار وسقوط قتيل!

Lebanon 24
04-01-2024 | 11:37
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أكد مكتب عمدة مقاطعة دالاس الأميركية، أنّ الشرطة تُجري تحقيقا بشأن إطلاق النار في مدرسة بيري الثانوية، في مدينة بيري في ولاية أيوا.

وبحسب شبكة "ABC" الأميركية، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخر خلال إطلاق النار.
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وقالت رئيسة مجلس إدارة مدارس منطقة بيري المجتمعية ليندا أندورف، إنّ "أنباء إطلاق النار اليوم مروعة"، مضيفة "إنه أمر فظيع للغاية". (روسيا اليوم)


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