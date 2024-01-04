الحوثيون يتوعدون أميركا بالرد.. تحضيرات لهجمات في البحر الأحمر

هدد وزير الدفاع في حكومة أنصار الله "الحوثيين" محمد العاطفي بالرد على الاعتداء الأمريكي وأنه سيكون قاسياً".

يأتي ذلك بالتزامن مع كلمة زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، والتي اعتبر فيها أن أميركا ارتكبت حماقة باستهداف مجموعة من أبطال البحرية أثناء أداء مهمتهم.

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وقبل عدة أيام قُتل عشرة حوثيين وأصيب اثنان آخران جراء قصف أميركي على زوارق هاجمت سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق استخدمها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن لمهاجمة سفينة تجارية في جنوب البحر الأحمر.

المصدر: رصد تويتر لبنان 24 + الجزيرة