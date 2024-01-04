60 مسيرة وصاروخاً أطلقها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر

في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر على السفن التجارية نصرة لغزة، كشف قائد البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال كوبر أن الحوثيين نفذوا 25 هجوماً في منطقة البحر الأحمر منذ 18 تشرين الثاني الماضي.

Advertisement

وقال كوبر: "إن القوات الأمريكية أسقطت حتى الآن 61 مسيرة وصاروخا انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، كما شن الحوثيون صباح اليوم بقارب بحري مسير".

في المقابل صرح كوبر عن إسقاط 19 مسيرة وصاروخاً وإغراق 3 قوارب للحوثيين منذ انطلاق عملية حارس الازدهار".

وأشار الأدميرال إلى أن " الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تساهم بسفن في عملية حارس الازدهار، معتبراً أن التحالف دفاعي بطبيعته وأي شيء يقع خارج الإطار الدفاعي يتعلق بعملية أخرى".

ونوه إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتواصل ولا مؤشرات على أن سلوكهم غير المسؤول يتراجع.



المصدر: قناة الجزيرة