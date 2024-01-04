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عربي-دولي

الحشد الشعبي يحذّر: هذا تحدّ واضح لسيادة العراق

Lebanon 24
04-01-2024 | 12:21
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إعتبرت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، أن استهداف مقر تابع له في العاصمة بغداد بطائرة مسيرة يمثل "تصعيدا متعمدا وخطيرا" ينتهك السيادة العراقية.


ولفتت الهيئة، في بيان، أن "هذا الهجوم، الذي قالت إن القوات الأميركية نفذته، هو تعد وتحد واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية".
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وأشار الى أن "التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن إصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ".



كما اكّد أن الحشد الشعبي جاهز لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه.
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