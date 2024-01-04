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عربي-دولي

بعد العاروري استشهاد مسؤول عسكري بارز في غزة.. أحد قادة هجوم 7 أكتوبر

Lebanon 24
04-01-2024 | 12:42
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استشهد اليوم مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال القطاع وأحد مسؤولي حركة الجهاد، خلال المعارك الدائرة في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة "إكس"، إن "المدعو ممدوح لولو عمل مساعداً ومقرباً من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج".
 
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وأضاف "كان لولو يشكل شخصية بارزة ومحورية في الجهاد الإسلامي، وعلى خلفية منصبه ومكانته، هو بادر وقاد عمليات إرهابية عديدة انطلاقًا من غزة ضد دولة إسرائيل، في الأيام الروتينية وخلال الحرب".

وبين أدرعي أنه تمت تصفية ممدوح لولو من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، بقيادة مركز النيران والاستخبارات التابع لقيادة المنطقة الجنوبية وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العامة وجهاز الأمن العام.


المصدر: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس + العربية الحدث
المصدر: العربية الحدث
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