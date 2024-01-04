بعد العاروري استشهاد مسؤول عسكري بارز في غزة.. أحد قادة هجوم 7 أكتوبر

#عاجل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يقضيان على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال القطاع وأحد مسؤولي #الجهاد_الإسلامي
المدعو ممدوح لولو عمل مساعدًا ومقربًا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج.
حيث كان لولو يشكل شخصية… pic.twitter.com/PsTqDhql2p
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 4, 2024
#عاجل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يقضيان على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال القطاع وأحد مسؤولي #الجهاد_الإسلامي
المدعو ممدوح لولو عمل مساعدًا ومقربًا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج.
حيث كان لولو يشكل شخصية… pic.twitter.com/PsTqDhql2p