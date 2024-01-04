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عربي-دولي

لهذا السبب رفضت مصر الانضمام إلى حارس الازدهار بقيادة أميركا

Lebanon 24
04-01-2024 | 12:43
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لم تُعلن مصر موقفاً رسميا من تأسيس تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، عقب استهداف الحوثيين للسفن التجارية كما أن مصر رفضت الانضمام للتحالف.
وكشف الخبير العسكري المصري، سمير فرج، عن رفض القاهرة الانضمام لتحالف "حارس الازدهار". وقال فرج في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن "مصر ترفض الانضمام لأي تحالفات عسكرية، لأن ذلك يُشكّل خطراً على الأمن القومي للبلاد، لا سيما مع احتمال دخول أسطول بحري، تابع للتحالف، إلى الموانئ المصرية".
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ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون في القاهرة، إن "الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسؤولية في إطار تأمينه".
وأضاف شكري أن بلاده "تتعاون مع شركائها في أطر أخرى لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتيسير النفاذ إلى قناة السويس، ومنع أي تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد".
في السياق ذاته، يرى الخبير العسكري المصري، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية بمصر، سمير راغب، أن "مصر ودولاً عربية وأوروبية عدة رفضت المشاركة في التحالف، كون ذلك يُعد نوعاً من دعم المعسكر الإسرائيلي في الحرب على غزة"، موضحاً لـصحيفة "الشرق الأوسط أن "المشاركة في التحالف مع استمرار مشاهد الدمار وقتل النساء والأطفال في غزة، قد تكون لها ارتدادات عكسية على مواقف الشعوب في دول عدة".


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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