إنهيار سقف مبنى... وسقوط قتيلين وجرحى

قُتِلَ عاملان وأُصيب 4 أشخاص، في انهيار سقف مبنى في مدينة "6 أكتوبر"، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.



وتبيّن أنّ العاملين الذين تُوفيا، أحدهما يُدعى كريم والآخر عمر، يبلغان 21 و22 عاماً. (العربية)

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