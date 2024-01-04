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عربي-دولي

إنهيار سقف مبنى... وسقوط قتيلين وجرحى

Lebanon 24
04-01-2024 | 12:58
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قُتِلَ عاملان وأُصيب 4 أشخاص، في انهيار سقف مبنى في مدينة "6 أكتوبر"، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وتبيّن أنّ العاملين الذين تُوفيا، أحدهما يُدعى كريم والآخر عمر، يبلغان 21 و22 عاماً. (العربية)
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مصر

مبنى

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