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عربي-دولي

قريباً... ما الذي يُعدّه الجيش الإسرائيليّ لغزة؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 13:05
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قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، إنّ "قواتنا تُعيد تنظيم نفسها شمال غزة، بهدف تنفيذ ضربات جويّة قريباً".
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غزة

غالانت

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