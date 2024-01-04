للمرة الرابعة بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط.. سيزور أكثر من 6 دول

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للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول، يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع.وكشفت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب.تأتي الزيارة وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى خارج غزة، ليشمل الضفة الغربية، وحزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وممرات الشحن في البحر الأحمر.وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين، "سيناقش الجهود الجارية لإعادة الأسرى المتبقين لدى حماس".وتابع "بلينكن سيشدد خلال زيارته للمنطقة على منع اتساع رقعة الصراع".إلى ذلك، سيناقش بلينكن أيضاً الإجراءات الفورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير.وسيسافر بلينكن اليوم الخميس لقضاء أسبوع في بذل جهود دبلوماسية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وسيزور إسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر خلال هذا الأسبوع.المصدر: العربية الحدث