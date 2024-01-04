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عربي-دولي

عُرِضَ عليها مواعيد غراميّة ورحلات خاصّة... من هي الجميلة إيميلي بيليغريني التي خدعت الأغنياء والمشاهير؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 13:42
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كشف تقرير إنكليزي عن قصة غريبة تخص دمية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لعارضة أزياء، نجحت في خداع الأغنياء والمشاهير من نجوم كرة القدم وبعض الرياضات الأخرى.

ونجحت إيميلي بيليغريني، التي حصلت على لقب الأكثر إثارة في العالم، أن تجذب لمتابعة صفحتها عبر موقع "إنستغرام" أكثر من 150 ألف متابع.
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ومن بين هؤلاء المتابعين تواجد البعض من نجوم كرة القدم والتنس ومن أبطال رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، وحاولوا التواصل معها بطرق مختلفة.

وعُرض على إيميلي الحضور لمواعيد غرامية في عدة مطاعم فاخرة، بل والذهاب في رحلات خاصة، مما يعني أن حقيقتها لم تكن معروفة للجميع. (روسيا اليوم)
 
 
 

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