مجلس الأمن يدين هجمات كرمان: عمل مشين

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أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان، اليوم الخميس، تفجيري محافظة كرمان اللذين وقعا، أمس الأربعاء.وجاء في بيان مجلس الأمن: "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة كرمان بجمهورية إيران الإسلامية. وقد أدى هذا العمل الإرهابي المشين إلى خسارة فادحة لأرواح أكثر من 100 شخص، بما في ذلك أطفال ونساء، وأدى إلى إصابة 211 آخرين، بعضهم في حالة حرجة".