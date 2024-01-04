نقاش حادّ بين نتنياهو وأحد وزرائه... وقناة إسرائيليّة تكشف السبب

كشفت "القناة 12 الإسرائيلية"، عن نقاش حاد بين وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب ما نُشر عن منع نتنياهو رئيسي الموساد والشاباك الاجتماع مع غالانت من دونه.

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