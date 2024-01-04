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عربي-دولي

نقاش حادّ بين نتنياهو وأحد وزرائه... وقناة إسرائيليّة تكشف السبب

Lebanon 24
04-01-2024 | 13:48
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كشفت "القناة 12 الإسرائيلية"، عن نقاش حاد بين وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب ما نُشر عن منع نتنياهو رئيسي الموساد والشاباك الاجتماع مع غالانت من دونه.
 
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