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عربي-دولي

قرارات مهمة للأمن القومي الإيراني عقب هجوم كرمان.. إليكم ماذا سيحصل

Lebanon 24
04-01-2024 | 14:19
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عقب الهجوم بالقرب من مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان، والذي خلف 84 قتيلاً، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الخميس، عدة قرارات بشأن الهجوم الإرهابي.
وحسب وكالة "فارس"، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا صباح اليوم، واتخذ القرارات الآتية: أولاً على أجهزة الاستخبارات أن تتعقب بسرعة الأدلة التي حصلت عليها من هذه العملية الإرهابية حتى تصل إلى مرتكبيها المرتزقة وتكشف هويتهم".
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أما القرار الثاني بحسب الوكالة" التحديد بدقة والإبلاغ عن دور العقول المفسدة التي كانت على الدوام تدعم الإرهابيين في الاستهداف الأعمى للنساء والرجال والأطفال الأبرياء في مختلف نقاط العالم، في هذا الحادث الإرهابي".

ثالثاً على المؤسسات ذات الصلة التحرك حيال الأحداث المحتملة لمنع وقوعها والتعامل بحزم مع المرتكبين والآمرين والداعمين لهذه الجريمة وإنزال العقاب العادل بهم، بحسب الوكالة.
واليوم الخميس، أفادت وكالة "إرنا" نقلا عن مصدر مطلع بأن التحقيقات وتسجيل كاميرات المراقبة في محافظة كرمان الإيرانية تشير إلى وجود انتحاري خلف أحد التفجيرين كحد أدنى.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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