الإمارات تدين تصريحات متطرفة لوزيرين إسرائيليين حول تهجير أهالي غزة

دانت الإمارات بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية ووزير الأمن القومي الإسرائيليين الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.

وفي بيان رسمي أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار.

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وطالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وأكدت على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023).

وسبق أن أدلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتصريحات شجع فيها على تهجير سكان قطاع غزة إلى دول العالم.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء إن حل مسألة "اليوم التالي" للحرب في غزة تكمن في ترحيل للفلسطينيين من غزة لمصر والعودة لغوش قطيف في إشارة إلى غزة.



المصدر: روسيا اليوم