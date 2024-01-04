البيت الأبيض: روسيا أطلقت صواريخ كورية شمالية على أوكرانيا

اتّهم البيت الأبيض الخميس كوريا الشمالية بتزويد روسيا صواريخ بالستية وقاذفات صواريخ استخدمت في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا.





وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "يعد ذلك تصعيدا كبيرا وخطيرا". (العربية)

Advertisement