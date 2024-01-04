مفقودون منذ عمليّة "طوفان الأقصى"... ما هو مصير 3 إسرائيليين؟

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الاول الماضي، هم محتجزون كرهائن في قطاع غزة. (سكاي نيوز)

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