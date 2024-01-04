Advertisement

عربي-دولي

مفقودون منذ عمليّة "طوفان الأقصى"... ما هو مصير 3 إسرائيليين؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1148717-638400038143101068.jpg
Doc-P-1148717-638400038143101068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الاول الماضي، هم محتجزون كرهائن في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: بعد الحرب لن تُسيطر "حماس" على غزة وستحتفظ إسرائيل بالحرية في العمليات
lebanon 24
04/01/2024 23:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة في غزة
lebanon 24
04/01/2024 23:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تقديراتنا تشير إلى أن حماس لا تزال تمتلك قوات قتالية مهمة في غزة
lebanon 24
04/01/2024 23:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية: بنهاية الحرب ستنهار حماس ولن يكون هناك سلطات بلدية في غزة
lebanon 24
04/01/2024 23:51:23 Lebanon 24 Lebanon 24

حماس

غزة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:36 | 2024-01-04
16:22 | 2024-01-04
16:00 | 2024-01-04
15:56 | 2024-01-04
15:45 | 2024-01-04
15:38 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24