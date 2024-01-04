إصابات في قاعدة أميركيّة... طائرات هاجمتها وهذه الجهّة تبنّت العمليّة

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، أنّها "هاجمت بالطيران المسيّر قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في سوريا".

إلى ذلك، قال المرصد السوري، إنّ "هناك إصابات في هجوم بمسيّرات على القاعدة الأميركية".