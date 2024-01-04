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عربي-دولي

مرسوم للتجنيس في روسيا.. من هم الأشخاص المؤهلين؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 15:36
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح للأجانب الذين يقاتلون مع الجيش الروسي في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم.


وجاء في المرسوم، أن الأشخاص الذين وقعوا عقوداً خلال "العملية الروسية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم. ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم قاموا بالتسجيل في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
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اما عن قائمة المؤهلين، فتشمل الأشخاص الذين وقعوا عقوداً مع الجيش النظامي أو "التشكيلات العسكرية" الأخرى، وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة.

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