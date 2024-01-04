مسؤول أميركي يكشف ملابسات الضربة التي استهدفت قيادياً في العراق

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كشف مسؤول أميركي تفاصيل الضربة التي استهدفت القيادي العسكري في الحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي في العراق.وقال مسؤول عسكري في بيان رسمي: "نُفّذت هذه الضربة دفاعا عن النفس. لم يتعرّض أي مدنيين لأذى. لم يجر ضرب أي بنى تحتية أو منشآت".وأضاف أنها استهدفت قائد حركة النجباء التي تعد من أبرز فصائل الحشد الشعبي والمناهضة بشدّة للوجود الأميركي في العراق، والذي "تورّط بشكل نشط في التخطيط لهجمات ضد العناصر الأميركيين وتنفيذها"، مضيفا أنها أسفرت أيضاً عن مقتل عنصر آخر في الحركة.وأعلنت حركة النجباء في بيان، الخميس، اغتيال "معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي الحاج مشتاق طالب السعيدي (أبو تقوى) ومرافقه، بقصف غادر أميركي على مقر الدعم اللوجستي في بغداد".المصدر: سكاي نيوز