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عربي-دولي

هيئة تحرير الشام تكشف عن محاولة عملية انقلاب داخل صفوفها

Lebanon 24
04-01-2024 | 15:56
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تستمر قضية الصراع داخل «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على أجزاء في شمال غربي سوريا بالتفاعل، وازدادت التكهنات باقتراب «الهيئة» من إعلان مقتل قيادي كبير فيها، أو إصدار حكم بإعدامه، بعد اتهامات وجّهت له بالتجسس والتحضير لعملية انقلاب داخلية.
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كشفت مصادر إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا نشرت في الأيام الماضية، أجزاء من محاضر التحقيق مع القيادي العراقي في الهيئة، ميسرة الجبوري، المعروف باسم "أبو ماريا القحطاني"، الذي خطط لانقلاب داخل الهيئة.
ونشرت "الهيئة" عبر حسابات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي، تعمل بمثابة "إعلام رديف"، اعترف الجبوري بالتجسس لصالح قوات التحالف الدولي، والتنسيق معه لاستهداف الجماعات المتشددة في المنطقة، بالإضافة إلى ترتيب عملية انقلاب ضد قيادة "الهيئة".
وقالت المصادر إن الجبوري "اعترف أنه تابع لغرفة عمليات التحالف الدّولي في مدينة أربيل العراقية، بإشراف ضابط عراقي زار إدلب أكثر من مرة والتقى به، وإن الغرفة تضم ممثلين عن وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (CIA)، وجهاز الاستخبارات البريطانيّة الخارجيّة (MI6)، ووكالة المخابرات الفرنسيّة (DGSE)، ووكالة المخابرات الإسرائيليّة الخارجيّة (الموساد)، ووكالة الاستخبارات الوطنيّة التّركيّة (MIT)، إضافةً إلى وجود تنسيقٍ عالٍ بين غرفة أربيل والمخابرات الرّوسيّة، عن طريق ضابط سوري مجنس روسيّاً"، وفق المصادر.
وبحسب التسريبات أقرّ أبو ماريا بتجنيده لصالح التّحالف منذ عام 2018، من أجل ملاحقة قادة وعناصر تنظيم "داعش"، وجماعة "حراس الدين" فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا، وفقاً لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط تلك الحسابات الإعلامية.

المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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