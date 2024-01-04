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هل ستُواصل أميركا دعم أوكرانيا عسكريّاً؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 16:22
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إنّ "الولايات المتحدة ستُواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن ليس على مستوى عامي 2022-2023".

وأضاف ميلر: "لن يكون تمويل كييف من الولايات المتحدة وحلفائها ضروريا في المستقبل، لأن هدف الغرب هو أن تكون أوكرانيا قادرة على تزويد نفسها بكل شيء، بما في ذلك الأسلحة". (روسيا اليوم)
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