هل ستُواصل أميركا دعم أوكرانيا عسكريّاً؟

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إنّ "الولايات المتحدة ستُواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن ليس على مستوى عامي 2022-2023".



وأضاف ميلر: "لن يكون تمويل كييف من الولايات المتحدة وحلفائها ضروريا في المستقبل، لأن هدف الغرب هو أن تكون أوكرانيا قادرة على تزويد نفسها بكل شيء، بما في ذلك الأسلحة". (روسيا اليوم)

Advertisement