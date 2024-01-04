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إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة

Lebanon 24
04-01-2024 | 16:52
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أعلن المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، أنّ انفجاراً هزّ الحدود السورية - الأردنية، في ريف السويداء، تزامنا مع تحليق طيران حربيّ. (العربية)
 
 
 
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