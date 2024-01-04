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عربي-دولي

هجوم أوكراني على بيلغورود

Lebanon 24
04-01-2024 | 17:47
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قال حاكم منطقة بيلغورود بجنوب روسيا إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مجموعة أهداف فوق مدينة بيلغورود في وقت متأخّر من مساء يوم الخميس ممّا أدّى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بأحد المنازل".
وكتب الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق "تلغرام" إن "الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة".
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وأضاف غلادكوف: "يتلقى شخصان العلاج في المستشفى. النوافذ تحطّمت في مبنى سكني متعدد الطوابق وألحقت الأضرار بما لا يقلّ عن 30 سيارة".
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