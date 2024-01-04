شهداء وجرحى جرّاء القصف على خان يونس

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين، مساء يوم الخميس، جرّاء الغارات المتواصلة التي يشنها الطيران الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الصباح إلى 32.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن "فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل بخان يونس، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي لمناطق وسط المدينة".كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف للطيران الإسرائيلي طال منزلا بمنطقة القرارة في خان يونس.