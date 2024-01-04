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عربي-دولي

تطورات كبيرة على جبهة الكوريتين.. "كيم" يستعدّ للحرب!

Lebanon 24
04-01-2024 | 23:07
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 دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز انتاج مختلف مركبات إطلاق الصواريخ واصفًا إيّاها بأنها "مهمة ضرورية للتحضير لمواجهة عسكرية مع العدو".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال زيارة لمصنع وحدات النقل والنصب والقذف، إن إنتاج مركبات مختلفة للأسلحة التكتيكية والاستراتيجية يعد مهمة أساسية في تعزيز قوة ردع الحرب النووية بالبلاد.
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ويأتي تقرير وسائل الإعلام الرسمية بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أمس الخميس أن كوريا الشمالية زودت روسيا مؤخرا بصواريخ باليستية وقاذفات لاستخدامها في حربها مع كييف.

وخلال اجتماع رئيسي للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، أمر كيم الجيش وصناع الذخيرة وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب، قائلا إن السياسة الأمريكية تجعل الحرب حتمية.(القدس العربي)

المصدر: القدس العربي
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