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للتحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول.. لجنة تحقيق إسرائيلية ستبصر النور!

Lebanon 24
04-01-2024 | 23:15
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بدأ رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بتعيين فريق للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول، إذ أشارت صحيفة "جيروسالم بوست" إلى أنّه من المتوقع أن يرأس الفريق وزير الدفاع رئيس الأركان سابقا شاؤول موفاز، وسينضم إليه رئيس الاستخبارات العسكرية سابقا أهارون زئيفي فركاش، ورئيس القيادة الجنوبية سابقا سامي ترجمان.
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وتُعيد الصحيفة سبب تعيينهم إلى أنّهم قد شغلوا المناصب الثلاثة التي يجب التحقيق فيها.
 
ويبدأ التحقيق في الوقت الذي ينتقل به الجيش الإسرائيلي من حالة "الحرب الرئيسية" إلى قتال منخفض الكثافة في غزة، يمكن أن يستمر لمدة تتراوح بين 3 و9 أشهر، وفق تقديرات العسكريين.

ومن المتوقع أن تؤدي نتائج التحقيق إلى حملة استقالات بين كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في وقت ما من عام 2024، بسبب الفشل في منع هجوم حماس.

كما أن التحقيق الذي يجريه الجيش قد يحفز على تشكيل لجنة تحقيق حكومية، يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيلها حتى الآن.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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