تقرير يكشف.. واشنطن تستعد لسيناريو حرب إقليمية طويلة الأمد

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يعكف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ‏وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة من غزة إلى لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى إيران، على وضع خطط للرد على ما يشعرون بقلق متزايد من أنه قد يتوسع من حرب في غزة إلى صراع إقليمي أوسع وطويل الأمد، وفق ما أفادت صحيفة "بوليتكو" الأميركية.‏ووصف أربعة مسؤولين مطلعين بما في ذلك مسؤول كبير في الإدارة، محادثات داخلية بشأن السيناريوهات التي يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط.ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم، إن الجيش الأميركي بصدد صياغة خطط للرد على الحوثيين المدعومين من إيران الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر.وأوضحت أن خطط الرد تشمل ضرب أهداف الحوثيين في اليمن، وفقًا لأحد المسؤولين، وهو خيار سبق أن قدمه الجيش.في الوقت نفسه، يتوصل مسؤولو المخابرات إلى طرق لتوقع ودرء الهجمات المحتملة على الولايات المتحدة من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وفقًا لأحد المسؤولين، كما أنهم يعملون على تحديد المكان الذي قد يوجه فيه الحوثيون ضرباتهم التالية.وكانت الولايات المتحدة، قد حثت منذ أشهر، خلف الكواليس، طهران على إقناع الوكلاء بتقليص هجماتهم، لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يروا أي علامة على أن الجماعات بدأت في تقليل استهدافها ويشعرون بالقلق من أن العنف لن يتصاعد إلا في الأيام المقبلة.ورأت الصحيفة ‏إنه تصعيد قد يؤدي إلى تورط الرئيس جو بايدن بشكل أعمق في الشرق الأوسط مع اشتداد موسم الحملات الانتخابية لعام 2024، ودفع حملته للتركيز على القضايا المحلية.‏وقال مسؤولون إن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا يتزايد في أعقاب سلسلة من المواجهات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين إلى أن هذه الأمور أقنعت البعض في الإدارة بأن الحرب في غزة قد تصاعدت رسمياً إلى ما هو أبعد من حدود القطاع، وهو السيناريو الذي حاولت الولايات المتحدة تجنبه لعدة أشهر.التطورات محفوفة بالمخاطر، بحسب المسؤولين نفسهم، ليس فقط على الأمن الإقليمي ولكن على فرص إعادة انتخاب بايدن الذي دخل البيت الأبيض مع تعهدات بإنهاء الحروب، وهو ما تحقق مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان الذي أخرج الولايات المتحدة من 20 عامًا من القتال "وينهي بايدن الآن ولايته الأولى كبطل الغرب للدفاع عن أوكرانيا، والعامل الرئيسي في الانتقام الإسرائيلي ضد حماس".