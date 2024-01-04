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عربي-دولي

حادثة مرعبة تهزّ مدرسة.. طالب يدخل بمسدس وقنبلة ويقتل طفلاً ويصيب 5

Lebanon 24
04-01-2024 | 23:31
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أعلن مسؤولون في جهات إنفاذ القانون بولاية أيوا الأميركية، أن تلميذاً في الصف السادس قُتل صباح الخميس، وأصيب خمسة أشخاص عندما فتح طالب النار في مدرسة بالولاية في أول يوم بعد عطلة الشتاء.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحافي أن المشتبه به طالب في مدرسة بيري الثانوية يدعى ديلان بتلر، وعُثر عليه ميتا بعد إصابته برصاص أطلقته قوات الأمن على ما يبدو.
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وقال ميتش مورتفيت، وهو مساعد مدير بإدارة التحقيقات الجنائية بالولاية، للصحافيين، إن الشرطة عثرت أيضا على عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء تفتيش المدرسة الثانوية.
 
ووقع الهجوم بعد الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت غرينتش) مباشرة قبل أن يدخل معظم الطلاب والمعلمون المبنى.

وقال مورتفيت إن بتلر كان مسلحا ببندقية ومسدس، وأضاف أن دوافعه قيد التحقيق.

كما قال إن من بين الجرحى أربعة تلاميذ، وإن الخامس مدير بالمدرسة، رافضا الكشف عن أي أسماء.

وأضاف أن أحد المصابين في حالة حرجة لكن لا يبدو أن إصابته تهدد حياته، في حين أن الأربعة الآخرين في حالة مستقرة.

وأبطل أعضاء في مكتب مسؤول الإطفاء بالولاية والمكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات مفعول القنبلة.
 
 
ويعد حادث إطلاق النار في ولاية أيوا جزءا، من انتشار العنف المسلح بالمدارس الأميركية، والذي تفاقم في السنوات الأخيرة. (العربية)

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