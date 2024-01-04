الحرب على مهربيّ المخدرات مستمرة.. غارات جوية أردنية على حدود سوريا

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في إطار استكمال استهدافها تجمعات مهربيّ المخدرات على الحدود مع سوريا، شنّت الأردن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين حيث استهدفت مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات.وكان الجيش الأردني قد أفاد في 19 كانون الأول الماضي بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات في الاشتباكات على الحدود الشمالية.كما أكد الجيش مقتل وإصابة عدد من المهربين، واعتقال 9 جراء الاشتباكات على الحدود مع سوريا.يشار إلى أن الجيش الأردني كان قد أعلن عن إلقاء القبض على مهربين وضبط كميات من الأسلحة والصواريخ والألغام المضادة للأفراد بعد مواجهات شرسة حدودية.(العربية)