نقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.. بريطانيا تُدين وأميركا تحذّر

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أدانت بريطانيا ما وصفته بقرار روسيا استخدام صواريخ باليستية مصدرها كوريا الشمالية في هجماتها على أوكرانيا في الآونة الأخيرة، وفق ما نقلته رويترز.وحثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان الخميس كوريا الشمالية "على وقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا".وقال البيت الأبيض، مستندا إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا، إن بيونغ يانغ زودت موسكو في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، وأطلقت روسيا بعضها بالفعل هناك.من جهته، لفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستثير هذا التطور في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واصفًا عملية نقل الأسلحة بأنّها "تصعيد كبير ومقلق". وأشار إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بيونغ يانغ تخضع لنظام عقوبات صارم.وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائها لضمان أن تدفع كوريا الشمالية ثمنا باهظا لدعمها الحرب غير الشرعية التي تشنها روسيا في أوكرانيا".(الحرة)