كانوا في عداد المفقودين.. حصيلة جديدة للأسرى الإسرائيليين بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، محتجزون كرهائن في قطاع غزة.

"كانوا في عداد المفقودين"

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري للصحافيين، إن "ثلاثة إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين يعتبرون حاليا ضمن الرهائن، وقد تم إبلاغ عائلاتهم" بالأمر.

بذلك يرتفع عدد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم تشرين الأول إلى 132 شخصا، بناء على الأرقام الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين.

إطلاق سراح 100

وأُفرج حتى الآن عن مئة من الرهائن الذين أُخذوا خلال الهجوم.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث"، قد قالت إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بتجميد الحديث عن أي هدنة ووقف إطلاق النار في غزة أو أي تبادل للأسرى، وذلك بعد اغتيال صالح العاروري في بيروت، يوم الثلاثاء.

"تأجيل أي مفاوضات"

كما تم تأجيل أي مفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى "لحين إشعار آخر بعد اغتيال العاروري"، بحسب مصادرنا.

يذكر أن حماس نفذت في السابع من تشرين الأول هجوما على جنوب إسرائيل أودى بنحو 1200 شخص.

وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف عنيف يترافق منذ 27 تشرين الأول مع هجوم بري في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 22438 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. (العربية)