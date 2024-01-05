كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية.. وجارتها الجنوبية تأمر سكان جزيرة بإخلائها

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صباح اليوم الجمعة، أطلقت كوريا الشمالية 200 طلقة مدفعية قبالة ساحلها الغربي، في الوقت الذي أمرت فيه جارتها الجنوبية المدنيين بإخلاء جزيرة يونبيونغ كإجراء وقائي.وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر، على بُعد حوالي 80 كيلومترا غرب إنتشون، و12 كيلومترا جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي الكورية الشمالية.وفي عام 2010، أطلقت بيونغ يانغ وابلا من 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونغ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم مدنيان. وكان هذا أول هجوم كوري شمالي على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية 1950-1953.ويتزامن هذا الإعلان مع نشر وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أخبارا تتعلق بزيارة زعيم البلاد كيم جونغ أون مصنعا لإنتاج منصات إطلاق متنقلة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتشديده على ضرورة تعزيز الردع النووي للبلاد استعدادا لمواجهة عسكرية مع العدو.وخلال الزيارة، أمر كيم باتخاذ إجراءات لتوسيع القدرة على إنتاج قاذفات الصواريخ المتنقلة الرئيسية، مؤكدا على أن المصنع يلعب دورا مهما في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.وأمس الخميس، شجبت كوريا الشمالية بشدة سلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية منذ بدء العام الجديد، محذرة من أن احتمال الصدام بين الجانبين سيكون الأعلى هذا العام.وأجرى الجيش الكوري الجنوبي هذا الأسبوع تدريبات بالمدفعية وتدريبات بالذخيرة الحية، كما أجرت البحرية مناورات بمشاركة سفن حربية وطائرات، في محاولة لتعزيز الموقف الدفاعي ضد الاستفزازات المحتملة من قبل كوريا الشمالية. (روسيا اليوم)