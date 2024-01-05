19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية.. وجارتها الجنوبية تأمر سكان جزيرة بإخلائها
Lebanon 24
05-01-2024
|
00:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
صباح اليوم الجمعة، أطلقت كوريا الشمالية 200 طلقة مدفعية قبالة ساحلها الغربي، في الوقت الذي أمرت فيه جارتها الجنوبية المدنيين بإخلاء جزيرة يونبيونغ كإجراء وقائي.
وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر، على بُعد حوالي 80 كيلومترا غرب إنتشون، و12 كيلومترا جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي الكورية الشمالية.
Advertisement
وفي عام 2010، أطلقت بيونغ يانغ وابلا من 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونغ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم مدنيان. وكان هذا أول هجوم كوري شمالي على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية 1950-1953.
ويتزامن هذا الإعلان مع نشر وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أخبارا تتعلق بزيارة زعيم البلاد كيم جونغ أون مصنعا لإنتاج منصات إطلاق متنقلة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتشديده على ضرورة تعزيز الردع النووي للبلاد استعدادا لمواجهة عسكرية مع العدو.
وخلال الزيارة، أمر كيم باتخاذ إجراءات لتوسيع القدرة على إنتاج قاذفات الصواريخ المتنقلة الرئيسية، مؤكدا على أن المصنع يلعب دورا مهما في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
وأمس الخميس، شجبت كوريا الشمالية بشدة سلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية منذ بدء العام الجديد، محذرة من أن احتمال الصدام بين الجانبين سيكون الأعلى هذا العام.
وأجرى الجيش الكوري الجنوبي هذا الأسبوع تدريبات بالمدفعية وتدريبات بالذخيرة الحية، كما أجرت البحرية مناورات بمشاركة سفن حربية وطائرات، في محاولة لتعزيز الموقف الدفاعي ضد الاستفزازات المحتملة من قبل كوريا الشمالية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
16:52 | 2024-01-04
04/01/2024 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
07:40 | 2024-01-04
04/01/2024 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
16:11 | 2024-01-04
04/01/2024 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
11:45 | 2024-01-04
04/01/2024 11:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"
Lebanon 24
إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"
14:55 | 2024-01-04
04/01/2024 02:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2024-01-05
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: هل سيرد حزب الله على اغتيال العاروري؟
04:17 | 2024-01-05
بندقية صينية جديدة تدخل ترسانة حماس.. مواصفات فتّاكة ترعب العدو!
03:43 | 2024-01-05
ابنة الـ10 سنوات الأقرب لقلب كيم.. هل يورّثها حكمه؟
03:37 | 2024-01-05
وعدٌ إيرانيّ بالرّد: "سنجدكم أينما كنتم"
03:18 | 2024-01-05
تراجع تأثير الكوارث الطبيعية يثير التساؤلات في اليابان
03:15 | 2024-01-05
عملية تركية كبيرة لإلقاء القبض على "جواسيس الموساد".. خطط ترصّد وتعقّب وخطف
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
05/01/2024 11:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
05/01/2024 11:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
05/01/2024 11:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24