أثناء خروجه من منزله.. هذا ما تعرّض له موكب بلينكن (فيديو)

إستهدف متظاهرون مؤيدون لفلسطين، موكب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالطلاء الأحمر، أثناء خروجه من منزله في ضواحي ولاية فيرجينيا أمس الخميس.

وقد اصطف المتظاهرون في الشوارع خارج منزل بلينكن حاملين شعارات ولافتات تطالب بإنهاء "العقاب الجماعي" للفلسطينيين. وهذه هي المرة الثانية على الأقل التي يشهد فيها منزل بلينكن متظاهرين في الخارج.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن النشطاء حاصروا سيارة بلينكن أثناء مرورها عبر أبواب منزله في ماكلين، وسكبوا الطلاء الأحمر على الممر أثناء مغادرته العمل، في تعبير عن الغضب حيال علاقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع إسرائيل مع تزايد عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين.