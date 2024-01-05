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عربي-دولي

الجيش الأميركي أعدّ الأهداف في البحر الاحمر

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:54
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قال مسؤولون أميركيون إن الجيش الأميركي يخطط للرد على الهجمات التي يقوم بها مسلحون تابعون لجماعة الحوثي في اليمن ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.

ونقل موقع بوليتيكو الأميركي عن المسؤولين قولهم إن الخطط تشمل ضرب أهداف للحوثيين في اليمن، للرد على احتمال تحول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى صراع إقليمي طويل الأمد، مشيرين إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات بشأن السيناريوهات التي يمكن أن تجر واشنطن إلى حرب في الشرق الأوسط.
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وأكد المسؤولون الأميركيون أن واشنطن تحث إيران خلف الكواليس منذ اندلاع الحرب في غزة على إقناع وكلائها بتقليص هجماتهم دون وجود مؤشرات على تقليص هذه الجماعات للهجمات، لافتين إلى احتمال توسع نطاق الصراع بعد المواجهات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام الأخيرة.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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