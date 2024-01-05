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عربي-دولي

حاكم فلوريدا: بايدن عاجز عن توضيح هدفه من دعم أوكرانيا

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:57
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قال حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي الجمهوري رون ديسانتيس إن الرئيس جو بايدن غير قادر على تقديم توضيح للشعب الأميركي، للغاية من وراء دعم كييف.
وقال في حديث عبر "سي إن إن": "لا يستطيع بايدن حتى أن يخبرنا ما هو الهدف النهائي من دعم أوكرانيا. إنه لا يتحدث عنه".
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وأضاف ديسانتيس أن أولويات الولايات المتحدة هي حماية حدودها والصين، وأن واشنطن تتجاهل هذه التهديدات الأمنية بإرسال "كمية هائلة من الأموال" إلى أوكرانيا متسائلا "كيف يساعد كل هذا الشعب الأميركي؟".
وشدد ديسانتيس على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنهاء الصراع الأوكراني، وعلى أوروبا بذل المزيد من الجهد للوفاء بمسؤولياتها داخل الناتو ومساعدة أوكرانيا بشكل أكبر لأن "روسيا تشكل تهديدا أكبر لهم".
وتعهد حاكم ولاية فلوريدا بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، فإنه لن يسمح بإرسال قوات أمريكية للمشاركة في أي قتال في أوكرانيا.
وتابع قائلا: "أعتقد أن مأزق السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الخمس والعشرين الماضية منذ نهاية الحرب الباردة هو التورط في صراعات ليس لدينا فيها فهم واضح لما نحاول تحقيقه". وشدد على أن "ضعف بايدن أثار الكثير من المشاكل الواضحة في جميع أنحاء العالم". (RT)
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