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عربي-دولي

حادث أمني قبالة سواحل الصومال.. اختطاف سفينة شحن ترفع العلم الليبيري

Lebanon 24
05-01-2024 | 01:24
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أفادت وكالة ANI الهندية باختطاف سفينة MV Lila Norfolk التي ترفع العلم الليبيري وعلى متنها طاقم هندي قبالة سواحل الصومال، مؤكدة أن "القوات البحرية الهندية تتابع السفينة المختطفة".

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "يوجد على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا وتم اختطافها بالقرب من الساحل الصومالي 15 هنديا بين أفراد الطاقم. وتتابع طائرات البحرية الهندية السفينة، والاتصالات مستمرة مع الطاقم".
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وتابع أن سفينة INS Chennai الحربية الهندية تتجه نحو السفينة المختطفة. (روسيا اليوم)
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