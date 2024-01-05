إعلان التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في 5 مقاطعات حسب بيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.

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وتم إعلان حالة التأهب في مقاطعات تشيرنوفتسي وخميلنيتسكي وتشيركاسي وفينيتسا وكييف من الساعة 5.37 وحتى 6.53 صباحا بالتوقيت المحلي.وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الاول 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف مواقع الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. (RT)