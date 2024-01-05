Advertisement

عربي-دولي

قصف إسرائيلي عنيف على جنوب غزة.. واقتحامات بالضفة

Lebanon 24
05-01-2024 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1148836-638400429005122850.jpg
Doc-P-1148836-638400429005122850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في استمرار لمسلسل الموت اليومي الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي، جراء الغارات الإسرائيلية، تجدد القصف على جنوب القطاع.
فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الجمعة، بتجدد القصف العنيف على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي غزة.
Advertisement
كما أشار إلى اندلاع اشتباكات على محاور التقدم بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية وسط القطاع وفي مدينة خان يونس أيضاً.
فيما حصد القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 125 شهيدا، ما يرفع إجمالي عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22 ألفا و438 شهيدا.
أما عدد المصابين فبلغ منذ السابع من تشرين الاول الماضي 57 ألفا و614، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
مقتل فتى في الضفة
 
أما الضفة الغربية فلا تزال بدورها تشهد يومياً اعتقالات واقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي.
فقد لقي فتى فلسطيني حتفه اليوم، فيما أصيب سبعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
كما شملت الاقتحامات أيضا حلحول شمال الخليل، ويطا في جنوبها، وبلدة عزون شرق قلقيلية.
ومنذ تفجر الحرب على غزة في السابع من تشرين الاول الماضي (2023) إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 3 آلاف فلسطيني من الضفة.
 
كما تفاقمت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما دفع العديد من الدول الأوروبية فضلا عن الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليهم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2024-01-05
04:17 | 2024-01-05
03:43 | 2024-01-05
03:37 | 2024-01-05
03:18 | 2024-01-05
03:15 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24