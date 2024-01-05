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عربي-دولي
لأجل لقمة عيشهم.. 2000 سوري يقاتل إلى جانب الجيش الروسي
Lebanon 24
05-01-2024
|
02:14
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سلط موقع إلكتروني روسي ناطق باللغة الإنجليزية الضوء على المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا والذين ينحدرون من عدّة دول حول العالم بينها سوريا.
وأشار الموقع إلى أن كل سوري يقاتل إلى جانب الجيش الروسي يتقاضى مبلغ 1400 دولار أميركي، تدفع لهم في مكانين مختلفين وتوزّع على 800 دولار تسلّم لعائلاتهم في سوريا، و600 دولار تسلم لهم في روسيا.
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ووفق المرصد السوري، تستمر القوات الروسية في سوريا بعمليات تدريب المزيد من عناصر الفرقة 25 مهام خاصة التي يقودها اللواء سهيل الحسن الملقب بـ"النمر" الذي يعد رجل موسكو القوي في سوريا والأكثر ثقة بالنسبة إليها.
في السياق، قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إن "الفرقة 25 قوات خاصة تقوم بنقل مقاتلين عبر مطار حميميم العسكري بعد تلقي التدريبات المطلوبة، إلى روسيا ثم أوكرانيا للمشاركة في القتال".
كما أضاف أن "أعداد المقاتلين السوريين الذين وصلوا بالفعل إلى الأراضي الأوكرانية تقدر بنحو 2000".
لكن رغم ذلك تحدّثت مصادر أخرى عن تسجيل الآلاف لأسمائهم كمجنّدين لصالح روسيا جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سوريا والتي أرغمت الآلاف من شبانها على المشاركة في الحرب الروسية ـ الأوكرانية بهدف الحصول على المال وتأمين واقع معيشي أفضل لعائلاتهم. ومن المقرر نقلهم إلى روسيا على دفعات.
وأشار الموقع وفقًا لمصادر أمنية أن المقاتلين ينحدرون من حمص وحماة والسويداء، وقد وافقوا على المشاركة في القتال لصالح موسكو لأسباب مادية بعد تدهور أوضاعهم الاقتصادية في سوريا التي تشهد حرباً طاحنة منذ نحو 13 عاماً.(العربية)
المصدر: العربية
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