Advertisement

عربي-دولي

تصادم قطاري مترو في نيويورك.. وسقوط عشرات الجرحى

Lebanon 24
05-01-2024 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1148842-638400440173886885.jpeg
Doc-P-1148842-638400440173886885.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 24 شخصا على الأقل إثر تصادم بين اثنين من قطارات أنفاق نيويورك، مما أدى لخروج أحدهما عن قضبانه، حسبما أعلنت السلطات.

وتسبب الحادث بإغلاق 3 من خطوط لمترو نيويورك الذي يعتبر من بين أقدم قطارات الأنفاق في العالم، وتمتد شبكته العنكبوتية مترامية الأطراف في أرجاء المدينة.
Advertisement

وإثر الحادث فرضت وحدات من الإطفاء والشرطة والإسعاف طوقا حول منطقة "آبر ويست سايد"، الجزء الشمالي الغربي لجزيرة مانهاتن.

وقال المسؤول في خدمات الطوارئ إيان سوردز وقائد فوج الإطفاء في المدينة مايك مايرز للصحفيين في مكان الحادث، إن أحدا لم يصب بجروح خطرة في هذا التصادم الذي وقع بين قطار كان يقل ركابا وآخر كان فارغا ومتوقفا.

ورغم أن مترو نيويورك متهالك، فإنه نادرا ما يتعرض لحوادث، وقد بدأ عدد ركابه في الارتفاع مرة أخرى بعدما هجروه بين العامين 2020 و2022 بسبب جائحة كورونا وارتفاع معدلات الجريمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2024-01-05
04:17 | 2024-01-05
03:43 | 2024-01-05
03:37 | 2024-01-05
03:18 | 2024-01-05
03:15 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24