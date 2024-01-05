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عربي-دولي

بعد معاداة السامية.. هذا ما فعلته "جامعة هارفرد"

Lebanon 24
05-01-2024 | 02:54
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بعد استقالة رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي الثلاثاء من منصبها بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونغرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي، عيّن الخبير الاقتصادي الطبيب اليهودي آلان غاربر رئيسا مؤقتا لجامعة هارفارد الأميركية، خلفًا لها. 
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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن غاربر، الذي يشغل منصب عميد جامعة هارفارد وكبير المسؤولين الأكاديميين فيها، سيشغل الآن منصب الرئيس المؤقت لها.

ووصفت مؤسسة هارفارد غاربر بأنه "باحث متميز ومتنوع"، مضيفة: "نحن محظوظون بوجود شخص يتمتع بخبرة آلان الواسعة والعميقة وحكمه الثاقب وأسلوبه التعاوني، ومعرفته المؤسسية الاستثنائية للمضي قدما بالأولويات الرئيسية وتوجيه الجامعة خلال هذه الفترة المؤقتة".
وغداة استقالتها، اعترفت كلودين غاي بارتكاب أخطاء، لكنها اعتبرت أنها كانت هدفا لحملة مستمرة "من الأكاذيب والإهانات".

وكتبت في افتتاحية نشرتها "نيويورك تايمز"، أن "هؤلاء الذين قاموا بحملات بدون هوادة لإقالتي منذ الخريف استخدموا في كثير من الأحيان الأكاذيب والإهانات الشخصية، وليس الحجج المنطقية".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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