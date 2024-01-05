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عربي-دولي

بلدٌ يشهد هجمات مسلحة من دون "أي أهداف".. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
05-01-2024 | 03:07
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شهدت بريطانيا سلسلة من الهجمات المسلحة، التي لا تحمل أي أهداف، إذ اعتبرت الشرطة أن هذه أول مرة يتم التعامل مع هذه الحوادث في شوارع معينة.
 
وفي التفاصيل، ألقت السلطات البريطانية، الخميس، القبض على شخص شن هجوما مسلحا في 3 مواقع بمدينة ليفربول، من بينهم هجوم على أحد محلات بيع الصحف ووثقته كاميرا مراقبة، حيث خرج دون أن يسرق أي شيء أو يصيب أي شخص.
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وسجلت كاميرا مراقبة، الأربعاء، لقطات لمسلح يطلق النار داخل محل لبيع الصحف في المدينة، قبل أن يغادر دون الاستيلاء على أي شيء.
 
 
 
وفي حادث ثالث، أشار بيان الشرطة إلى أن بلاغات وصلتها في حدود الساعة 10:20 دقيقة مساء، بشأن إطلاق مسلح النار داخل منشأة خاصة في طريق مالباس، ولم يتعرض أحد لإصابة جراء الواقعة أيضًا.(الحرة)
 
 
المصدر: الحرة
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