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عربي-دولي

عملية تركية كبيرة لإلقاء القبض على "جواسيس الموساد".. خطط ترصّد وتعقّب وخطف

Lebanon 24
05-01-2024 | 03:15
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أحالت النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول، 34 مشتبها إلى القضاء بتهمة "التجسس الدولي" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، حيث تمّ إحالة المشتبهين إلى القصر العدلي بإسطنبول بعد إجراء الفحوصات الطبية.
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وفي إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب في إسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنيّة الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
القبض على خلية موساد في تركيا


وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا بهم.

وتبيّن للسطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبهين عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيف المشتبهين.
وفي 2 كانون الثاني، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر، حيث تم في العملية مصادرة 134830 يورو، و23680 دولار، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص وذخائر ومعدات رقمية.(الأناضول)
المصدر: الأناضول
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