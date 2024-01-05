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وعدٌ إيرانيّ بالرّد: "سنجدكم أينما كنتم"

Lebanon 24
05-01-2024 | 03:37
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توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم الدولة الإسلامية قبل يومين، حيث قُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان يوم الأربعاء، أثناء إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
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وقال تنظيم الدولة أمس الخميس، إن اثنين من أعضائه فجرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وقال سلامي في مراسم تشييع الجثامين في إشارة إلى تنظيم الدولة: سنجدكم أينما كنتم.(القدس العربي)
المصدر: القدس العربي
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