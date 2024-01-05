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عربي-دولي
بندقية صينية جديدة تدخل ترسانة حماس.. مواصفات فتّاكة ترعب العدو!
Lebanon 24
05-01-2024
|
04:17
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بندقية "M99" صينية الصُّنع تدخل حيّز الإستعمال في الحرب الاسرائيلية الفلسطينية، لتكون البندقية الثانية التي تكشف عنها حركة حماس في "طوفان الأقصى"، بعد أن كشفت في وقت سابق عن بندقية "الغول"، التي شاركت مِن قبل في عملية "العصف المأكول" عام 2014، ليثير السلاح الجديد جدلا في إسرائيل بعد قنص جندي في منطقة الشيخ عجلين، وتساؤلا حول كيفيّة وصولها من الصين إلى غزة.
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ووفق تقارير عسكرية، فإنّ البندقية الجديدة تمّ تطويرها بطلب الجيش الصيني، وهي مضادة للعتاد والدروع، برصاص من العيار الثقيل 12.7× 108 ملم، ويصل وزن القطعة الواحدة إلى 12 كيلوغراما، وطولها إلى 1.5 متر. مداها يصل إلى أكثر من 1500 متر، وسرعة الفوهة لديها تسجل 800 متر/ثانية.
"M99" مِن الممكن أن تقضي على هدفٍ على بُعد 1600 متر خلال ثانيتين، أي قبل أن يصل صوتها لموقع الهدف بـ2.7 ثانية، وفق موقع "Gun Wiki" الذي أشار إلى أن أبرز مميّزاتها تتجلى باختراق المركبات المدرعة، وإطلاق رصاصها من مسافات كبيرة، إذ إن رصاصتها تقطع مسافة بسرعة 800 متر بالثانية الواحدة، وهي ضعف سرعة الصوت.
كما وتتميز بأن لها مكابح قوية تخفِّف الارتداد الناتج عن إطلاق المقذوف، ما يُوفّر حماية إضافية للقنَّاص.
ويُمكن إضافة إليها تلسكوبات ونظّارات رؤية ليلية وعدسات ثابتة للتكبير 10 مرات أو عدسات مُتغيّرة، تبلغ 12 ضعفا أو 22 ضعفا.
كما وجهّزت بحوامل قابلة للتعديل؛ مثل حامل ثنائي أمامي وآخر أحادي في الخلف.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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