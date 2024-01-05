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عربي-دولي

الرئيس الإيراني: سنردّ في المكان والزمان المناسبين

Lebanon 24
05-01-2024 | 04:41
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شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، على عزم بلاده الرد على الهجوم الذي استهدف محافظة كرمان".

وقال رئيسي، خلال مراسم تشييع ضحايا التفجيرين في كرمان، إن "العدو يعلم أن قوتنا وردنا على هجوم كرمان ستحدده قواتنا في الزمان والمكان المناسبين".
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وأضاف أن "العدو يعلم أن إيران أصبحت دولة قوية، وأن قواتنا المسلحة جاهزة".
وأكد أن قلوب العالم أصبحت اليوم مع فلسطين وضد الكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ستسجل نهاية الاحتلال.(عربي21)

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