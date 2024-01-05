الرئيس الإيراني: سنردّ في المكان والزمان المناسبين





وقال رئيسي، خلال مراسم تشييع ضحايا التفجيرين في كرمان، إن "العدو يعلم أن قوتنا وردنا على هجوم كرمان ستحدده قواتنا في الزمان والمكان المناسبين".

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وأضاف أن "العدو يعلم أن إيران أصبحت دولة قوية، وأن قواتنا المسلحة جاهزة". شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، على عزم بلاده الرد على الهجوم الذي استهدف محافظة كرمان".وقال رئيسي، خلال مراسم تشييع ضحايا التفجيرين في كرمان، إن "العدو يعلم أن قوتنا وردنا على هجوم كرمان ستحدده قواتنا في الزمان والمكان المناسبين".وأضاف أن "العدو يعلم أن إيران أصبحت دولة قوية، وأن قواتنا المسلحة جاهزة".

وأكد أن قلوب العالم أصبحت اليوم مع فلسطين وضد الكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ستسجل نهاية الاحتلال.(عربي21)