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عربي-دولي

مقتل سائح بهجوم مسلح في جزيرة أميركية.. وبلاده تكشف التفاصيل

Lebanon 24
05-01-2024 | 04:44
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن سائحا كوريا جنوبيا قتل بهجوم مسلح في جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.

وبحسب بيان الوزارة، فإن الضحية أصيب برصاصة من قبل لص مسلح، الخميس الماضي، وتم نقله إلى مستشفى ولكنه توفى.
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من جهتها قالت القنصلية العامة الكورية في غوام، إنها أرسلت مسؤولا قنصليا إلى المستشفى فور وقوع الحادث لتقديم المساعدة.

وتعد غوام مقصداً سياحياً شهيراً بين الكوريين، بحسب وسائل الاعلام. (روسيا اليوم)
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