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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يحذر أهالي غزة ويطالبهم بالتحرك نحو "المناطق الآمنة"

Lebanon 24
05-01-2024 | 04:47
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وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تحذيرا لأهالي قطاع غزة، مطالبا إياهم بالنزوح إلى "المناطق الآمنة" التي حددها مرفقا خريطة للحركة.
 
 
وجاء في بيان الجيش: "تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين اعتبارا من اليوم حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر) على أن يكون مفتوحا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيا على الأقدام أو على متن السيارات اعتبارا من اليوم بين الساعات 09:00 صباحا و16:00 عصًا".
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وسيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي تل السلطان في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.
 
وأفاد مراسل RT اليوم بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.
وأشار مراسلنا إلى أن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق جنوبي القطاع وتحديدا في خان يونس ورفح. (RT)
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