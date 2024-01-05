

Advertisement

حينما غادر طارق وأسرته المكونة من 8 أفراد مدينة جباليا شمالي القطاع في تشرين الثاني، كانت عبارة عن منطقة حرب بسبب الضربات الإسرائيلية، وحينما عادوا، الأحد، لم يتمكنوا من تحديد منزلهم.



وقال الفلسطيني الذي رفض ذكر اسمه كاملا لمخاوف أمنية، لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: "ما تبقى هو نصف منزل. أنقاض يمكننا العيش عليها".



يذكر أن إسرائيل بدأت في وضع خطط للمرحلة التالية من الحرب في غزة، حيث لن تعود حماس للسيطرة على القطاع وستحتفظ إسرائيل بالحرية في تنفيذ عمليات عسكرية، بحسب ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس.



ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه إسرائيل تقليص عدد قواتها في غزة للسماح للآلاف من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم، بعد تزايد الضغوط الدولية للتحول إلى عمليات قتالية أقل شدة. عاد بعض سكان شمالي قطاع غزة إلى منازلهم، ليجدوها أنقاضا لا يمكن العيش فيها، لكنهم أكدوا أنهم سيبقون ولن يغادروا القطاع، في ظل دعوات من وزراء بالحكومة الإسرائيلية لتشجيع الغزيين على الهجرة وإعادة المستوطنين إلى القطاع.حينما غادر طارق وأسرته المكونة من 8 أفراد مدينة جباليا شمالي القطاع في تشرين الثاني، كانت عبارة عن منطقة حرب بسبب الضربات الإسرائيلية، وحينما عادوا، الأحد، لم يتمكنوا من تحديد منزلهم.وقال الفلسطيني الذي رفض ذكر اسمه كاملا لمخاوف أمنية، لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية: "ما تبقى هو نصف منزل. أنقاض يمكننا العيش عليها".يذكر أن إسرائيل بدأت في وضع خطط للمرحلة التالية من الحرب في غزة، حيث لن تعود حماس للسيطرة على القطاع وستحتفظ إسرائيل بالحرية في تنفيذ عمليات عسكرية، بحسب ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس.ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه إسرائيل تقليص عدد قواتها في غزة للسماح للآلاف من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم، بعد تزايد الضغوط الدولية للتحول إلى عمليات قتالية أقل شدة.

وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على بلدات غلاف غزة، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 240 رهينة.



وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص، وأجبر أغلب السكان على ترك من منازلهم، وحوّل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض.



"نفضّل الموت على المغادرة"

كان طارق أحد أوائل النازحين الذين عادوا إلى منازلهم في غزة هذا الأسبوع، بعد انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من شمالي القطاع، بحسب الصحيفة.



وحين وصلوا إلى مناطقهم، وجدوا مبان وطرقا مدمرة وأكوام من الأنقاض، كما كانت هناك جثث متحللة لم تُدفن، وفق واشنطن بوست.



لكن رغم الدمار والحرب المستمرة، والمخاوف من المستقبل المجهول في القطاع بعد الحرب، قال طارق كحال غيره من السكان الذين يغامرون بحياتهم بعودتهم إلى منازلهم، إنه "لن يغادر أبدا".



وصرح طارق: "نفضّل أن نموت ونُدفن تحت تراب غزة، على الخروج والعيش في أي بلد آخر".



وخلال رحلة العودة إلى شمالي القطاع، شاهدت عائلة طارق عددا أقل من الدبابات، في ظل أصوات إطلاق نار ومدفعية أقل كثافة، لكن منطقتهم كانت في حالة خراب.



وأوضح طارق: "الشوارع والمدارس والبنية التحتية تم تدميرها بالكامل".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أشار خلال تصريحاته، الخميس، إلى أن القوات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية من قطاع غزة "ستتحول إلى نهج قتالي جديد بما يتماشى مع الإنجازات العسكرية على الأرض"، مشيرا إلى أن إسرائيل "ستنتقل للمرحلة الثالثة من القتال" من خلال القضاء على "النقاط الساخنة المتبقية للإرهاب" في القطاع، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وقال غالانت إن العمليات ستشمل "مداهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة".



"دماء وأصفاد"

ذكر تقرير "واشنطن بوست" أن التقارير عن الهدوء النسبي في الشمال، دفع مؤمن الحرثاني (29 عاما)، إلى العودة مع عائلته إلى جباليا أيضًا، الأحد.



لكنه عاد ليرى منزله المكون من 5 طوابق مدمرا بالكامل، وقال: "لم أتمكن من إزالة قطعة ركام واحدة".



وخلال جولته في الحي الذي عاش فيه، عثر على صناديق ذخيرة فارغة وأصفاد بلاستيكية، مشيرا إلى أن بعض جدران المنازل كانت ملطخة بالدماء، وأخرى كُتبت عليها كلمات بالعبرية.



لكنه أكد أيضًا أنه مصمم على البقاء وعدم الرحيل من غزة، وقال للصحيفة الأميركية: "كيف تعتقدون أنني سأغادر غزة؟ كل ما أطلبه هو انتهاء الحرب والعيش على أنقاض منزلي".



دعوات الهجرة

هذا التأكيد على البقاء من جانب أسر شاهدت منازلها مدمرة تماما، تأتي في ظل عدم وضوح بشأن مستقبل أكثر من 2.1 مليون نسمة، هم سكان قطاع غزة.



وكانت مقترحات من مسؤولين إسرائيليين قد لاقت انتقادات دولية وإقليمية قوية، طالبت بتشجيع سكان غزة على الهجرة، وعودة المستوطنات الإسرائيلية إلى القطاع.